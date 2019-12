Bergamo, si sente male in palestra e si accascia al suolo: Chiara muore a 22 anni

Era appena entrata in palestra e si stava preparando per iniziare un corso quando si è accasciata al suolo. Chiara Roncalli, 22 anni, è morta dopo neanche un giorno di ricovero.

E’ deceduta ieri, martedì 17 dicembre, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverata da lunedì sera a causa di un malore che l’ha colpita mentre si accingeva ad allenarsi.

E’ successo tutto in pochi istanti. Chiara Roncalli, impiegata tecnica di Bonate Sopra, era in palestra a Presezzo. Si stava preparando per iniziare un corso quando si è accasciata ed è caduta al suolo. Immediata la reazione dei presenti che le hanno prestato il primo soccorso e allertato il 118. I soccorritori hanno subito capito la gravità delle condizioni della 22enne che, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

Ricoverata in Terapia intensiva è morta ieri, nonostante gli sforzi del personale medico. Lascia la madre Eleonora, il padre Paolo e la sorella Giorgia che le sono stati accanto fino all’ultimo. I funerali si svolgeranno venerdì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Bonate Sopra.