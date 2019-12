Bolzano. Terribile incidente in A22, 19enne muore incastrato tra le lamiere

BOLZANO. Tragico incidente sull’A22. Lo schianto tra un furgone e un’autocisterna è stato fatale per un giovane di 19 anni. E’ accaduto poco prima di mezzanotte.

Lo scontro sulla corsia nord tra Varna e Vipiteno. Secondo una prima ricostruzione, un furgone è finito per schiantarsi contro un’autocisterna di un autoarticolato, ferma in una piazzola di sosta, ed è rimasto incastrato. All’interno il giovane di 19 anni che era appunto il conducente del furgone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varna, Vipiteno, Bressanone e di Bolzano che con l’uso della pinza idraulica sono riusciti ad estrarre dalle lamiere la vittima. Purtroppo per lui, però, le ferite riportate sono state troppo gravi. Per il 19enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari dell’A22. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso per consentire i rilievi e i soccorsi e rimuovere poi i mezzi incidentati.