Trema ancora la Campania, scossa di terremoto oggi pomeriggio

BENEVENTO. Ancora una scossa di terremoto in Campania. Questo pomeriggio, 17 dicembre, alle ore 14,02 è stata registrata una nuova scossa di terremoto.

La magnitudo che hanno registrato i sismografi dell’Ingv è di 2,7. L’epicentro è sempre a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento a una profondità di 9 chilometri.

Intanto oggi le scuole nella città di Benevento e in diversi comuni della provincia sono rimaste chiuse per consentire ai tecnici le verifiche necessarie per la sicurezza degli studenti e dei docenti. Questa di oggi è solo l’ultima di oltre 60 scosse in poco tempo in Campania.

In totale sono oltre 60 dal 21 novembre i terremoti avvenuti in quest’area. L’Ingv ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento della sequenza sismica in provincia di Benevento a cura dei geologi Maurizio Pignone, Anna Nardi e Concetta Nostro. “Il terremoto di magnitudo maggiore – spiegano – è stato quello delle ore 11:36 del 16 dicembre, di magnitudo 3.9, risentito in una vasta area tra le province di Benevento e Avellino (comprese le città capoluogo), ma anche in alcune località delle vicine province di Napoli e Salerno, come riportato nella mappa preliminare degli effetti del terremoto ricavata dall’analisi di oltre 550 questionari inviati al sito www.haisentitoilterremoto.it”.