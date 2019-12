Napoli, sorprendono tre bambini a farlo con una donna: arriva la Polizia

Tre bambini sorpresi a fare sesso con una prostituta. Succede in un parcheggio di Poggioreale, Napoli. I tre, poco più di dieci anni a testa, in compagnia di un amico di 14 anni, stavano consumando un rapporto con una “lucciola” prima di essere bloccati dalla Polizia.

Napoli, sesso tra bimbi e una prostituta

La vicenda risale alla notte a cavallo tra sabato e domenica. Poco dopo le 22, i poliziotti del commissariato di zona hanno ricevuto la segnalazione di alcuni residenti di via Traccia, allertati per alcune urla provenienti dalla strada. Arrivati sul posto, come riportato dal quotidiano “Roma”, gli agenti hanno subito identificato la donna e i quattro giovanissimi, tutti originari della zona di Forcella e dei Decumani. I quattro minorenni avrebbero quindi ammesso di avere appena avuto un rapporto con la prostituta. Dopodiché gli agenti li hanno condotti in commissariato e più tardi riaffidati ai genitori.

Le indagini

Al momento non è scattata alcuna contestazione di natura penale, ma dell’accaduto saranno adesso informati i Servizi sociali del Comune che valuteranno il da farsi. La polizia sta inoltre cercando di capire se la donna sia stata oggetto di violenze fisiche o se si sia trattato invece di un rapporto consensuale. Gli investigatori propendono per la seconda ipotesi.