Ognuno è perfetto Rai 1: Stasera in esclusiva Ognuno è Perfetto su Rai 1, scopri la trama e i personaggi

Ognuno è perfetto: stasera in prima serata il primo appuntamento con la fiction. Di seguito la trama, il cast e il trailer delle puntate. Questa sera la seconda puntata della fiction a partire dalle 21 e 25 su Rai 1.

Ognuno è perfetto: trama

La serie racconta la storia di un gruppo di ragazzi con sindrome di Down che lavorano nel reparto packaging di un’azienda che produce cioccolato. Miriam, la proprietaria, ha assunto Rick e per il ragazzo la vita sta per cambiare. Infatti nonostante qualche esitazione iniziale, è finalmente scoppiato l’amore tra lui e Tina. Rick è sempre più felice e sembra persino sereno della separazione tra i suoi genitori.

Sua mamma Alessia è partita per San Diego per un’occasione professionale e adesso il ragazzo si ritrova da solo con suo padre. Nel frattempo Miriam combatte con il consiglio di amministrazione per non far chiudere il reparto pakcaging della sua azienda e sembra riuscirci. L’amore tra Rick e Tina contagia tutti, soprattutto Emma la mamma di Miriam che, nonostante non sia in grado di parlare, sente crescere un legame speciale con il ragazzo. Ma la felicità dei ragazzi non dura molto però: Tina e sua madre infatti sono costrette a lasciare l’Italia a causa di problemi con il permesso di soggiorno e fare ritorno in Albania.

Cast e curiosità

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della fiction. Ognuno è perfetto è strutturato in sei episodi divisi in due per ogni puntata. Ieri sera è andata in onda la prima puntata, mentre la seconda e la terza andranno in onda rispettivamente stasera e il 23 dicembre.

Il cast è formato da personaggi di spicco che danno carattere alla narrazione. Difatti troviamo: Gabriele Di Bello che interpreta Rick, Cristiana Capotondi invece è Miriam, Alice De Carlo invece interpreta Tina. Il ruolo di Alessia è affidato a Nicole Grimaudo, mentre il papà di Rick è interpretato da Edoardo Leo nei panni di Ivan.

Ognuno è perfetto è diretta da Giacomo Campiotti che si pone l’obbiettivo di dar vita ad una commedia tenera ed emozionante. La storia dei ragazzi dipendenti della Cioccolateria Abrate è ambientata a Torino.

Tra le location troviamo Docks Dora, dove lo showroom di abiti per bambini è stato trasformato nella cioccolateria in cui Rick trova lavoro. Altre riprese invece sono state fatte nella pasticceria Peyrano, al ristorante L’Opposto e nel Museo del Carcere Le Nuove. Ma tra le location possiamo trovare anche la Sede della Città Metropolitana e l’aereoporto Sandro Pertini.

Ognuno è perfetto: trailer

Per chi si fosse perso la prima puntata può recuperarla su Raiplay. Intanto possiamo conoscere meglio i personaggi guardando il trailer della fiction, in attesa della seconda puntata di questa sera.