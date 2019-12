Un ponte per Terabithia in onda su Italia uno: trama, cast e curiosità

deUn ponte per Terabithia va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, lunedì 16 dicembre 2019, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2008 con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Katherine Paterson.

Un ponte per Terabithia, la trama

Di seguito la trama di Un ponte per Terabithia. Jess è un ragazzino americano che vive in una casa di campagna assieme ai suoi genitori e a quattro sorelle di cui due sono più grandi di età e due più piccole. Purtroppo negli ultimi tempi la sua famiglia sta avendo a che fare con numerose problematiche di natura economica, che ha delle ricadute non solo sulle cose che possono fare i figli ma anche e soprattutto sulla loro educazione.

Questo comporta per il ragazzino tantissime problematiche aggiuntive a partire dai problemi di socializzazione che manifesta all’interno della sua scuola dove peraltro è vittima di continui episodi di bullismo da parte di altri ragazzi.

Un giorno arriva nella sua stessa scuola una nuova alunna che si dimostra immediatamente di carattere piuttosto forte. I due si ritrovano a scontrarsi già nella prima giornata condivisa, in quanto nella gara di corsa prevista nel giardino della scuola, per la quale il ragazzino si era allenato per tutta l’estate, viene incredibilmente sconfitto dalla stessa ragazzina.

Nonostante i primi dissapori, i due finiscono per diventare degli inseparabili amici. I due trascorrono così lunghi pomeriggi a studiare insieme e soprattutto a giocare. Siccome lei è una ragazzina a dalla grande fantasia iniziano ad improvvisare possibili ed avventurosi viaggi all’interno dei boschi che si trovano nelle vicinanze dalle loro case fino a che non accedono ad un torrente che per essere superato richiede una certa maestria. I due ragazzini decidono di utilizzare una sorta di corda che magicamente li porta ad entrare in un luogo incantato conosciuto con il nome di Terabithia.

Un ponte per Terabithia, il cast

Il cast de Un ponte per Terabithia è composto da Josh Hutcherson, AnnaSofia Robb è di genere drammatico e fantastico, nato grazie alla regia di Gabor Csupo. Il film di stasera è stato girato in Nuova Zelanda e nel 2007 è stato candidato al Young Artist Awards per il miglior cast giovanile e la miglior giovane attrice.

Curiosità del film

Tra i protagonisti del film figura l’attrice americana Bailee Madison che all’epoca delle riprese aveva soltanto 8 anni. Nata il 15 ottobre del 1999 è iniziato immediatamente ad occuparsi di cinema ed in particolar modo esordito sulle scene cinematografiche già nel 2006 nell’ambito della pellicola Lonely Hearts per la regia di Todd Robison.

L’attrice vanta già numerosissime partecipazioni a film di un certo riscontro tra cui ricordiamo Look, Phoebe in Wonderland, Brothers, I numeri dell’amore, Conviction, Non avere paura del buio, Mia moglie per finta e Parental Guidance. Nonostante il grande successo che ha ottenuto il film, a distanza di anni i produttori e il regista non hanno realizzato Un ponte per Terabithia 2. Anche se numerosi cinefili o semplici estimatori del film non smettono di sperare in un seguito.