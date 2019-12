Terribile incidente sulla Telesina: Giuliano muore a 25 anni

Si chiamava Giuliano Ciampi il 25enne morto ieri in un tragico incidente sulla strada Telesina. Il giovane è rimasto coinvolto in un sinistro mentre era a bordo della sua motocicletta in corrispondenza del km 25,700, nel territorio del comune di Alvignano, in provincia di Caserta.

Incidente sulla Telesina, un morto

Lo schianto si è verificato nei pressi dell’uscita Gioia Sannitica, stando alle prime ricostruzioni si sarebbero scontrati, per motivi che restano da accertare, un’automobile e la motocicletta su cui viaggiava Giuliano. L’uomo che ha perso la vita, stando alle prime informazioni, sarebbe un carabiniere di origine sannita ma in servizio a Roma.

I rilievi delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. L’uomo sarebbe morto sul colpo per i danni conseguenti all’impatto, dopo essere stato sbalzato a terra dall’urto. Sul posto sono arrivate le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.

Traffico in zona

Chiuso temporaneamente il tratto per consentire i soccorsi e i rilievi in entrambe le direzioni; il dispositivo ha causato forti rallentamenti in tutta la zona. Intanto la notizia del decesso di Giuliano Ciampi ha fatto rapidamente il giro della città di Sant’Agata dei Goti, paese del beneventano dove il 25enne risiedeva. Il ragazzo era un giovane carabiniere di servizio a Roma. Tanti i messaggi di lutto apparsi in queste ore sui social per commemorarlo.

Il lutto per Giuliano Ciampi

Angeli eroi invisibili comunità” ha condiviso un lungo messaggio per il giovane Giuliano: “Ha perso la vita in un incidente stradale GIULIANO CIAMPI giovane Carabiniere di 25 anni in servizio presso la Compagnia di Roma Trionfale. Siamo vicini al grande dolore della famiglia e dei colleghi. R.i.p.“. Ci sono poi gli amici e i parenti che in questo momento stanno vivendo un grande dolore: “Un’altro Ciampi entrato nell’Arma dei Carabinieri. Ma della sua bellezza e del suo sorriso anche Dio lo ha amato tanto dal chiamarlo tra i suoi angeli.. Ciao Giuliano…“. Tante le parole di cordoglio, chiunque conosceva Giuliano lo ricorda come un ragazzo allegro e sorridente.