Garbagnate. Malore in campo, Alessio si accascia a terra e muore

Garbagnate. Si è sentito male durante la partita di basket, si è accasciato al suolo e poco dopo è morto. A perdere la vita è Alessio Allegri, 37 anni, stella della pallacanestro locale.

Alessio Allegri si accascia sul campo e muore

La tragedia si è verificata ieri pomeriggio, domenica, mentre nel palazzetto sportivo di Rho era in corso la sfida di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone (BG).

Alessio Allegri era in campo quando ha accusato un malore: il giovane ha cercato di richiamare l’attenzione alzando un braccio, poi si è accasciato sul campo di gara. Il match valido per la 12esima giornata del campionato di serie C Silver è stato sospeso sul punteggio di 27 pari, mentre si attendeva l’arrivo dei soccorsi.

I medici, giunti sul campo, hanno iniziato le manovre di rianimazione e poi hanno trasferito d’urgenza il giocatore Alessio Allegri all’ospedale Sacco di Milano. Lunedì pomeriggio purtroppo è giunta la notizia del suo decesso. Alessio Allegri, classe 1982, era uno dei giocatori più noti nelle minors lombarde.