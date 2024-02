Un 16enne è stato accoltellato ieri sera da un coetaneo di 15 anni. È successo a Terzigno, in provincia di Napoli.

Minorenne accoltellato a Terzigno, arrestato un 15enne

L’aggressione ha avuto luogo intorno alle 20 in via boccia al Mauro. Per cause ancora da ricostruire, probabilmente legate a futili motivi, il 15enne avrebbe accoltellato il coetaneo alla gamba sinistra e al fianco sinistro.

Immediatamente, la vittima è stata ricoverata alla clinica “Santa Lucia” e poi trasferita nell’ospedale di Sarno, dove versa in prognosi riservata. Fortunatamente, non risulta in pericolo di vita.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine, coordinate dall’Autorità giudiziaria, hanno portato all’identificazione del presunto aggressore, un 15enne incensurato.

La perquisizione in casa, poi la decisione di costituirsi

Durante la notte, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione ma vi hanno trovato solo madre che ha dichiarato di non avere notizie del figlio. Successivamente, intorno alle 3 del mattino, il 15enne si è presentato spontaneamente presso la stazione carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, accompagnato dal proprio avvocato.

Il minore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli, è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.