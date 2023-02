Sorpresi a lanciare droga dalla finestra. Due fidanzati, lui 17 e lei 16, sono stati arrestati dai carabinieri a Terzigno, in provincia di Napoli. Sono entrambi accusati di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, il ragazzo è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, la fidanzatina in quello del minorile di Nisida.

Terzigno, sorpresi a lanciare droga dalla finestra: fidanzatini in manette

Il blitz dei militari dell’Arma è scattato in via Saviano. Obiettivo delle forze dell’ordine un edificio in una zona di campagna alla periferia del comune del Vesuviano. Indagini in corso avevano infatti spinto gli investigatori a ritenere che in quella casa fosse presente della droga. I sospetti erano fondati. I carabinieri della stazione di Terzigno sono così intervenuti per una perquisizione insieme a quelli della stazione forestale parco di Boscoreale. Ma mentre era in corso il controllo alcuni militari in strada hanno visto i due ragazzi che lanciavano una busta dalla finestra.

Una volta recuperata, gli uomini della Benemerita hanno trovato al suo interno oltre 3 grammi di cocaina, 17 di crack e due bilancini di precisione. Durante il controllo nell’appartamento sono stati poi trovato 2.200 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga. Nel corso della perquisizione sotto chiave sono finiti anche tre telefoni cellulari, il cui contenuto verrà analizzato alla ricerca di elementi utili per ricostruire il giro di spaccio. Al momento dell’intervento erano presenti i genitori del ragazzo, che secondo gli accertamenti sarebbero però estranei ai reati contestati.