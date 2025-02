14enne pestato ad Aversa, parla la madre: “Abbiamo paura, tutelate i nostri figli”

Dolore e rabbia nella voce, lo sguardo che preferisce celare. A parlare in esclusiva a Teleclubitalia è la madre del 14enne brutalmente pestato da due giovani sabato scorso, intorno alle 22.30, in via Seggio, ad Aversa. Quella che doveva essere una serata spensierata con gli amici, nel cuore della movida normanna, si è trasformata in un incubo per il minore.

Il referto dei medici dell’ospedale Moscati parla chiaro: sette giorni di prognosi per tumefazioni ed ecchimosi al volto. Il giovane, come ci raccontano i genitori, è stato accompagnato al nosocomio normanno per ben tre volte. Un episodio gravissimo, denunciato immediatamente alle forze dell’ordine. Nei suoi occhi, la paura di una madre che teme di rivivere quei momenti drammatici. E con forza la donna lancia un appello alle istituzioni.