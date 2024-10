Archiviato il 10° turno nel girone, Turris, Benevento e Casertana si aggiudicano i tre derby campani rispettivamente con Giugliano, Sorrento e Cavese, poverissimo Trapani, continua la risalita in classifica dell’Avellino.

I risultati del 10° turno

Sorrento-Benevento 0-3

Continua la volata in vetta alla classifica del Benevento che rifila un tris al Sorrento trovando la seconda vittoria consecutiva, pratica chiusa già nel primo tempo con le reti di Perlingieri, Tosca e Lamesta.

Trapani-Audace Cerignola 5-1

Il Trapani continua a stupire e si candida ad avere un ruolo da protagonista nella stagione, i siciliani rifilano una manita all’Audace Cerignola e vola in classifica trovando il sesto risultato utile consecutivo.

Foggia-Catania 2-2

Pareggio spettacolare anche tra Foggia e Catania, una super doppietta di Tascone non basta ai diavoli per essere raggiunti nei minuti finali dagli etnei con una rete di Inglese e Di Gennaro.

Turris Giugliano 2-0

Amaro ko per il Giugliano che cade al Liguori per 2-0 nel derby con la Turris che trova la seconda vittoria consecutiva, apre Pugliesi dopo pochi minuti, nella ripresa De Rosa sbaglia un rigore per i tigrotti, i corallini ne approfittano e chiudono la partita con una rete di Onofrietti.

Picerno-Potenza 1-1

Pari nel derby lucano, con il Potenza che trova il terzo pareggio nelle ultime quattro, succede tutto nel secondo tempo apre Schimmenti per il Potenza pareggia l’ex Giugliano Bernardotto per il Picerno

Juve Next Gen-Avellino 0-3

Continua la risalita dell’Avellino a suon di gol e risultati e batte anche la Juve con un netto 0-3, apre una rete di Rigione, raddoppia il solito Vano e cala il Tris Mutanda, con gli Irpini che risalgono al sesto posto in classifica.

Casertana-Cavese 1-0

La Casertana trova tre punti d’oro per la classifica e batte La Cavese nel derby del posticipo, decide una rete di Bianchi nella ripresa. Gli aquilotti esonerano l’allenatore Di Napoli.

Crotone-Taranto 2-1

Dopo cinque turni ritorna alla vittoria il Crotone e lo fa battendo il Taranto allo Scida, decidono le reti di Silva e Tumminello. Taranto sempre più ultimo in classifica

Latina-Altamura 0-2

Cade ancora in casa il Latina, al Francioni passa il Team Altamura con una rete di Leonetti e D’amico e ritrova un successo che mancava dalla sfida del De Cristofaro.

Messina-Monopoli 0-0

Unica gara senza reti è quella tra Messina e Monopoli che allo Stadio Scoglio si dividono la posta in palio