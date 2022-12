Dopo la pandemia che aveva limitato le occasioni di incontro pubblico, torna a Frattamaggiore il tradizionale count-down per l’accensione dell’albero in piazza Umberto I che segna anche l’inizio – nel giorno dell’Immacolata Concezione – delle festività natalizie.

Tante le persone che si sono radunate ieri davanti alla basilica di San Sossio illuminata a festa e lungo il corso Durante che torna ztl. Come lo scorso anno, il Natale frattese però non sarà solo in piazza.

I dettagli nel servizio: