Salta la sfida di domenica contro gli scaligeri il centrocampista polacco che in mattinata si è allenato a parte per un problema all’adduttore. Lo ha annunciato la società sul proprio sito

Zielinski out contro il Verona, il comunicato ufficiale

La squadra si è allenata sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo”.

Il centrocampista dovrebbe essere fuori dalla lista Uefa

il polacco oggi dovrebbe essere escluso dalla lista europea del Napoli. Passando all’Inter, con annuncio e firma nei prossimi giorni, Zielinski dovrebbe essere messo fuori dalla lista Uefa e dovrebbe vivere da separato in casa gli ultimi mesi dell’avventura azzurra. Decisione presa anche dopo i burrascosi commenti del presidente azzurro nei confronti della decisione presa sul polacco