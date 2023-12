Il calciatore del Napoli Piotr Sebastian Zieliński diventa cittadino italiano. Questo primo pomeriggio la cerimonia in presenza del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

Alle 15 e 30 il centrocampista azzurro, originario della Polonia, 29 anni, ha acquisito la cittadinanza italiana (e di conseguenza giuglianese). La firma ufficiale che gli conferisce il nuovo status giuridico è avvenuta davanti al primo cittadino presso la casa comunale di corso Campano.

Il calciatore polacco veste la maglia del Napoli dall’agosto del 2016. Abita da tempo in via Ripuaria, a Varcaturo, lungo la fascia costiera giuglianese, un posto a cui si è profondamente legato e che non ha mai voluto lasciare in questi sette anni. Per la città a nord di Napoli un piccolo motivo di orgoglio: avere tra i suoi concittadini uno dei protagonisti del terzo scudetto.

“Zielinski è ufficialmente un cittadino Italiano ed ha scelto la nostra bellissima fascia costiera come residenza durante la sua esperienza da calciatore del Napoli”. Lo scrive, sui social, il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. “Non lo nascondo, mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare la cittadinanza italiana ad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio“, ha aggiunto il primo cittadino.