Yari Carrisi è uno dei figli di Albano Carrisi e Romina Power: dai genitori ha ereditato la passione per musica, essendo un cantante molto bravo e autore di testi molto interessanti. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Yari Carrisi: chi è, età, genitori

Yari è nato il 21 aprile 1973, sotto il segno del Toro. Ha 48 anni ed è l’unico figlio maschio nato dalla coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power, secondogenito della famiglia. Ha tre sorelle: Ylenia, scomparsa misteriosamente nel 1993, Cristel e Romina Junior e due fratellastri, Jasmine e Albano Junior, nati dalla relazione che il padre ha successivamente intrapreso con Loredana Lecciso.

Yari Carrisi: canzoni

Yari ha iniziato molto presto a suonare la chitarra e a comporre canzoni, coltivando il suo talento e scrivendo anche pezzi per suo padre.

Ha collaborato con grandi artisti, come Jovanotti. Ancora oggi insegue il suo sogno con la chitarra in spalla, ma sembra non apprezzare particolarmente la notorietà.

Yari Carrisi: Naike, fidanzata, figli

In merito alla sua vita privata, Yari preferisce mantenerla riservata. In passato, ha avuto una relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. I due si sono conosciuti nel corso delle registrazioni di Pechino Express, nel 2015, dove erano concorrenti in squadre rivali. Tra di loro è scoccata la scintilla: Naike è rimasta incinta ma, purtroppo ha subito un aborto spontaneo. La loro relazione è terminata nel 2017.

Successivamente, si è parlato di un flirt tra Yari e Asia Argento, mai confermato. Attualmente, è fidanzato con Thea Crudi, una ragazza appassionata di musica, cultura orientale e yoga. Vive in Salento, anche se non disdegna di cambiare paese, come l’India.

Yari non ha figli al momento.

Yari Carrisi: Instagram

Su Instagram, ha un proprio account personale, seguito da oltre 40mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.