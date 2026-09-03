West Nile, sindaco Matacena: “Nuove disinfestazioni in città. Biolago? Vogliamo prosciugarlo”

Resta alta l’attenzione dell’Asl e delle istituzioni sui casi di West Nile in provincia di Caserta. Ad Aversa quelli accertati sono 4. All’ospedale “G.Moscati” sono ricoverati due pazienti gravi nel reparto di neurologia. Il sindaco Matacena fa sapere che sono in corso le interlocuzioni con l’Asl di Caserta e che, nei prossimi giorni, l’azienda sanitaria locale si farà carico di nuovi interventi di disinfestazione nella città normanna, con particolare attenzione agli edifici scolastici. Per quanto riguarda il biolago, presente in via della Repubblica, il primo cittadino afferma che da parte del Comune c’è la volontà di prosciugare il piccolo bacino per evitare il ristagno dell’acqua, dopo le preoccupazioni espresse dai cittadini.