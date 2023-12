Questo ponte dell’Immacolata è il primo weekend di appuntamenti natalizi nell’area nord di Napoli. A Frattamaggiore è prevista l’accensione dell’albero domani alle 18,30 con l’inaugurazione della pista di pattinaggio. A Casoria iniziative nella parrocchia di san Mauro.

Weekend dell’Immacolata nell’area a nord di Napoli, eventi e iniziative

A Giugliano oltre gli eventi dell’amministrazione e dei commercianti, la parrocchia sacro cuore di Gesù darà il via ai mercatini nello spazio antistante la chiesa grazie anche a un gemellaggio con il comune di Roccamonfina che ha messo a disposizione le casette. A Calvizzano sarà allestito il Christmas Village con eventi fino al 30 dicembre.

Ad Afragola da domani prenderà il via il Natale dei bambini con mercatini, giostre e animazione in villa comunale. A Pozzuoli nel centro storico dall’8 dicembre fino al 6 gennaio ci sarà una mostra mercato di Natale e La casetta di Babbo natale. Sempre a Pozzuoli ma al rione terra ci sarà l’evento tra arte storia e cultura con artigianato, artisti di strada, spettacoli e concerti.

A Quarto in villa del torchio domani ci sarà uno degli appuntamenti del cartellone “tradizioni e cultura del mondo contadino”. Eventi e iniziative anche a Bacoli che ha già inaugurato le luminarie in città ma ha organizzato un cartellone dal titolo “Natale in concerto” con appuntamenti tra parrocchie e il parco borbonico del Fusaro.