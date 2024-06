4 e 5 luglio: 2 giorni di eventi in casa VulTech Security, il brand campano fondato da Giuliano Russo nel 2015 e sin da subito tra i top produttori in Italia.

Tutto avrà inizio il 4 luglio, con una cena che sarà caratterizzata da una cucina raffinata, al cui controllo ci sarà lo chef Luca Esposito della Locanda del Testardo (Bacoli). Non solo buon cibo, ma anche spettacoli e intrattenimento.

Il giorno successivo sarà invece il momento di un importante meeting durante il quale l’azienda delineerà la nuova roadmap che segnerà i futuri obiettivi aziendali. I prossimi passi vedranno il concretizzarsi di un progetto d’azienda dove al centro di tutto vi è un unico ecosistema fatto di prodotti che spaziano dalla videosorveglianza all’antintrusione, passando per la videocitofonia. Tutti interconnessi tra loro, a formare un insieme di sistemi perfettamente integrati.

E a proposito di videocitofonia: sarà anche ufficialmente lanciata sul mercato la nuovissima linea di prodotti che ha fatto già notizia quando fu presentata in anteprima in fiera Sicurezza, a Milano, lo scorso novembre.

La nuova linea è composta da 2 soluzioni tecnologiche: IP e 2 fili.

Il sistema IP offre un nuovo livello di praticità per un’ampia gamma di scenari. La soluzione più avanzata per la videocitofonia, praticamente senza limiti di utenze e di distanze. Ideale per qualsiasi esigenza, dalla singola residenza abitativa a interi edifici grazie a soluzioni scalabili e adattabili.

Il sistema a due fili include prodotti alimentati da un distributore che necessita solo di due cavi non polarizzati. Questa configurazione semplifica le operazioni durante l’aggiornamento di un vecchio sistema citofonico: è possibile infatti riutilizzare l’infrastruttura esistente, semplificando la fase di installazione che diventa semplice, rapida ed economica e garantisce tutti i vantaggi di un sistema con tecnologia IP.

Ma le novità non si fermeranno a questo. Ce ne saranno delle altre che, però, verranno svelate durante i 2 giorni di eventi.

Il brand, in questo modo, vorrà lanciare un segnale chiaro al mercato di riferimento, posizionandosi così di diritto e per merito tra i top player del settore.

