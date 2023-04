Notte di paura a Secondigliano quella tra sabato e domenica. In via del Cassano si è aperta una voragine. Un tonfo sordo ha svegliato i residenti. Lo sprofondamento è avvenuto gradualmente, probabilmente a causa della pioggia che si abbattuta in modo copioso per tutta la notte, a partire dalle ore 3,30 senza coinvolgere alcun mezzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Voragine a Secondigliano

Nelle prime ore della mattinata di ieri la voragine si è ulteriormente allargata fino a raggiungere un diametro di dieci metri e circa otto di profondità. La zona è presidiata dalla polizia locale con deviazione del traffico. Da ieri tecnici di Acqua Bene Comune Napoli sono a lavoro per verifiche sulle due condotte fognarie e sui sottoservizi presenti nell’area del crollo. Presumibilmente dietro il cedimento c’è una fogna malridotta.

Nel corso del sopralluogo è stato constatato che il terreno perimetrale della voragine iniziava a franare avanzando verso alcuni fabbricati di via del Cassano, con pericolo per le fondazioni. E dunque, non potendosi escludere un ulteriore aggravamento del dissesto, la polizia municipale ha ordinato lo sgombero a 20 famiglie e alcuni negozi “fino a cessata emergenza”.