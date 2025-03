Vomero, tassista invita 4 minorenni ad attraversare sulle strisce: loro lo pestano in branco

Un semplice invito a rispettare le strisce pedonali ha scatenato la rabbia di un gruppo di adolescenti, culminando in un’aggressione ai danni di un tassista. È successo in piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero. Protagonisti della vicenda sono quattro minorenni dell’hinterland napoletano, studenti di un istituto tecnico di Scampia, tutti tra i 16 e i 17 anni.

Vomero, il tassista invita 4 minorenni ad attraversare sulle strisce: loro lo pestano in branco

Da come hanno ricostruito i carabinieri, i ragazzi avevano appena partecipato a un’iniziativa scolastica in un cinema di via Kerbaker, dove avevano assistito alla proiezione del film The Holdovers – Lezioni di Vita. La pellicola, ambientata negli anni ‘70, racconta la storia di un collegio del New England che offre una seconda opportunità a studenti problematici, trasmettendo importanti messaggi di riscatto sociale.

Tuttavia, l’insegnamento del film sembra non aver fatto breccia nei quattro giovani. Poco prima di raggiungere i loro scooter, per una banale questione di viabilità, hanno aggredito brutalmente un tassista di 55 anni. La violenza è esplosa a seguito del semplice invito dell’uomo ad attraversare sulle strisce pedonali.

L’aggressione non è passata inosservata: numerosi passanti sono intervenuti in aiuto della vittima e diversi video dell’accaduto sono diventati rapidamente virali sui social. Il tassista ha riportato escoriazioni e un occhio nero, ma le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Grazie alla prontezza dei Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella, i quattro giovanissimi sono stati immediatamente identificati e rintracciati. Ora dovranno rispondere delle loro azioni di fronte all’autorità giudiziaria, che li denuncerà per le lesioni inflitte all’uomo.