Una truffa telefonica che poteva costare cara a un anziano è stata sventata grazie alla prontezza e all’intuito di Francesco, agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato Vomero. Durante il turno di servizio, il poliziotto ha compreso subito di trovarsi di fronte a un raggiro ai danni di un uomo anziano, vittima di una finta chiamata da parte di un falso Carabiniere.

Vomero, poliziotto sventa truffa da 60mila euro ai danni di un anziano: finto carabiniere smascherato

Il truffatore, fingendosi un militare, aveva convinto l’anziano a effettuare un bonifico di 60.000 euro, sostenendo che la somma servisse per “bloccare” operazioni sospette sul conto e per facilitare presunte indagini in corso. Grazie alla tempestività dell’agente, che ha immediatamente contattato l’istituto bancario coinvolto, il trasferimento di denaro è stato bloccato in tempo, evitando che la vittima perdesse i propri risparmi di una vita. L’uomo, sollevato e profondamente grato, ha ringraziato il poliziotto e tutti gli agenti del Commissariato Vomero per la rapidità e la professionalità dimostrata.