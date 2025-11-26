Vomero, pedina l’ex compagna fino a lavoro e la minaccia: 54enne arrestato per stalking

Ancora un caso di violenza e persecuzioni contro una donna. Un 54enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver pedinato e minacciato l’ex compagna nel quartiere Vomero. L’uomo, che non accettava la fine della relazione, è ora ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

La vicenda era iniziata lo scorso 1° ottobre, quando la vittima, una donna di 49 anni, aveva denunciato l’ex marito per comportamenti ossessivi e pressanti. L’uomo, infatti, non riusciva ad accettare la separazione e continuava a importunarla, sospettando che avesse un nuovo compagno. A seguito della denuncia, i carabinieri – coordinati dalla Procura di Napoli – avevano immediatamente attivato le procedure del Codice Rosso, predisponendo un servizio di vigilanza nei pressi dell’abitazione della donna.

Il pedinamento e l’aggressione verbale al Vomero

Nella giornata di ieri la situazione è degenerata. Il 54enne ha iniziato a pedinare la donna, seguendola fino al suo luogo di lavoro, nel cuore del Vomero. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso l’intera scena: l’uomo si avvicina con tono aggressivo urlando «Tu hai un altro», mentre la donna, visibilmente impaurita, tenta di calmarlo e poi si dà alla fuga.

Le minacce intercettate dalla sorella: «Ti taglio la testa»

Durante l’aggressione, la 49enne era al telefono con la sorella, che è riuscita a registrare la conversazione. Nel file audio emergono frasi allarmanti, tra cui: «Ti vengo a prendere con tutto il braccialetto», «Ti taglio la testa». Un quadro intimidatorio gravissimo, che ha spinto la vittima a rivolgersi immediatamente ai carabinieri della stazione Vomero-Arenella.

Attivato il “Mobile Angel”: scorta immediata alla vittima

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i militari hanno attivato in pochi istanti il dispositivo di sicurezza “Mobile Angel”, pensato per garantire protezione immediata alle vittime di violenza. La donna è stata scortata fino a casa, mentre altre pattuglie si sono messe sulle tracce dell’uomo. In serata i carabinieri sono riusciti a rintracciare il 54enne nei pressi della sua abitazione. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Dovrà ora rispondere dell’accusa di atti persecutori, aggravati dalle minacce e dalla reiterazione del comportamento nonostante l’intervento delle autorità.