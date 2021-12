Tragedia sfiorata al Vomero, luminaria si stacca e cade al centro della strada. Nella serata di di ieri, martedì 28 dicembre, in via Cilea al Vomero, una delle luminarie composta di led, si è staccata dai cavi ed è crollata sulla carreggiata mentre c’erano delle auto in transito.

Napoli, dramma sfiorato nella notte

L’illuminazione natalizia era legata, a un lato di un marciapiede ad un palazzo, dall’altro ad un palo dell’illuminazione pubblica. Solo l’ora tarda ha scongiurato il pericolo di colpire passanti o auto.

La luminaria in questione è stata poi spostata sul ciglio della strada da un gruppo di operatori Asia in servizio, in attesa di essere prelevata e spostata altrove.