Due rapine in poche ore, la stessa zona, lo stesso modus operandi: è quanto hanno accertato gli investigatori del Commissariato Vomero, riuscendo a fermare un uomo, pluripregiudicato, ritenuto gravemente indiziato di rapina e tentata rapina.

Vomero, due rapine a mano armata a distanza di poche ore: arrestato pluripregiudicato

I fatti risalgono al 31 luglio scorso. In entrambe le circostanze, avvenute nel quartiere Vomero, l’indagato, a bordo della propria autovettura, avrebbe minacciato due donne con un’arma per farsi consegnare la borsa. La prima vittima denunciò il fatto alla stazione dei Carabinieri di Chiaia, la seconda al Commissariato Vomero.

Notando le numerose similitudini tra i due episodi, gli investigatori hanno subito avviato le attività info-investigative e tecniche, ricorrendo anche a software dedicati, fino a rintracciare il veicolo sospetto. Le vittime hanno poi riconosciuto l’autore. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, il GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri dagli agenti di Polizia.