Due persone anziane nella giornata di ieri sono state travolte da un’automobile mentre attraversavano sulle strisce pedonali nel quartiere Vomero, a Napoli. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Saverio Altamura e via Simone Martini. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con gravi conseguenze.

Vomero, coppia di anziani investita mentre attraversa sulle strisce: lui in fin di vita

L’uomo, 93 anni, ha riportato lesioni particolarmente serie: secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti qualificate, avrebbe subito la frattura del femore e la rottura dell’arteria femorale. È stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sono considerate critiche. La donna che era con lui, 88 anni, è stata invece portata all’ospedale Fatebenefratelli in via Manzoni, anche lei ferita ma in condizioni meno gravi.

La dinamica dell’investimento è ancora oggetto di accertamenti. Sul posto sono arrivate immediatamente diverse pattuglie della Polizia Locale, inviate dalla sala operativa e supportate dall’unità Infortunistica Stradale. Sempre la sala operativa, sotto il coordinamento del comandante Lucio Sarnacchiaro, ha attivato il servizio di emergenza sanitaria: un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro ha soccorso i due anziani.

Fermato 80enne

Alla guida dell’auto c’era un uomo di oltre 80 anni. Il conducente si è fermato subito ed è stato lui stesso a prestare i primi aiuti, apparendo profondamente provato per l’accaduto. I vigili hanno proceduto al sequestro della vettura e al ritiro della patente, in attesa dei risultati degli esami tossicologici previsti dalla legge.