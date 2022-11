Occorrerà fare luce sul tentativo di omicidio che ha portato all’arresto di un 22enne incensurato a Volla, in provincia di Avellino. Il giovane ha accoltellato un 37enne alla testa dopo un litigio degenerato in violenza.

Volla, accoltella alla testa 37enne dopo un litigio: arrestato 22enne

Come spiega i carabinieri in una nota, i militari dell’Arma di Volla hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne di Casalnuovo e proceduto al sequestro di un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che poco prima il giovane aveva litigato con un 37enne, un clochard italiano della zona, per cause ancora in corso di accertamento.

Dalle parole poi si è passati ai fatti ed è scoppiata la violenza. Nel corso della collocazione, il ragazzo ha estratto l’arma bianca e ha colpito la vittima con un’arma da taglio alla testa, nella zona occipitale sinistra, altezza nuca, per poi lasciarla a terra in una pozza di sangue. Il 37enne è stato poi trasferito nella casa di cura “Villa dei Fiori” di Acerra, dov’è è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.