Accoltellato alla faccia dopo una discussione con un cliente. Ad avere la peggio un fruttivendolo di via Filichito, a Volla. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare il responsabile.

Volla, lite tra cliente e fruttivendolo: negoziante accoltellato in faccia

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. I due sarebbero venuti allo scontro per motivi non chiari. Al culmine di una lite tra il negoziante il cliente, quest’ultimo avrebbe estratto un’arma bianca – un coltello o un coltellino – e avrebbe colpito la vittima al viso prima di scappare e far perdere le proprie tracce.

Il fruttivendolo, sanguinante, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Villa Betania, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di trenta giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Volla che stanno indagando a tutto campo: la stessa versione del commerciante è al vaglio degli investigatori.