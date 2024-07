Volla 15enne Accoltellato Fuori Un Bar, Arrestato 16enne Per Tentato Omicidio

Ieri sera, intorno alle 23:00, a Volla, un ragazzo di 15 anni ha subito un attacco brutale nei pressi di un bar in via Aldo Moro. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso alla vittima e avviare le indagini.

Il giovane ferito, colpito con due fendenti mentre si trovava in compagnia degli amici, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Betania. Qui i medici lo hanno trattato per un pneumotorace destro, stabilizzando le sue condizioni che al momento non risultano essere critiche.

Volla: 16enne accoltella coetaneo, arrestato per tentato omicidio

Gli investigatori, dopo aver raccolto testimonianze e analizzato le immagini di videosorveglianza, hanno identificato il presunto aggressore. Si tratta di un ragazzo di 16 anni proveniente da Ponticelli. Durante la perquisizione a casa sua, i carabinieri hanno sequestrato gli abiti che il giovane avrebbe indossato durante l’aggressione.

Nella stessa notte, il 16enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Su impulso della procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Restano da chiarire le motivazioni dietro l’attacco e se tra i due coinvolti nell’incidente ci fossero precedenti conoscenze. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi e per capire le cause di un gesto così violento in un contesto apparentemente tranquillo come quello di un ritrovo tra amici.