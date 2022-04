Un portale web e un’applicazione “per migliorare il servizio sanitario offerto”. Ad annunciarlo è Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta social del venerdì.

Visite specialistiche, De Luca in diretta: “Da lunedì ci si può prenotare online”

“Lunedì parte il portale della salute della Regione con l’app Campania in Salute con cui si può fare la prenotazione di una visita specialistica. Ricordo che sono classificate come urgenti, medie, differibili, o programmabili. Le urgenti vengono seguite in non oltre 48 ore”, ha detto il governatore campano.

Si tratta di “un lavoro straordinario fatto nell’ambito di un programma di burocrazia zero. Resta però anche la prenotazione in Asl e fermacia”, ha sottolineato l’ente alla guida di Palazzo Santa Lucia.

“Si può cambiare sempre via web il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta anche per i figli minorenni, consultare l’elenco dei vaccini effettuati. E’ possibile visualizzare anche il fascicolo sanitario elettronico che fornirà informazioni sul green pass, su esenzioni ticket per patologie e i dati delle prestazioni farmacologiche specialistiche e i referti dei laboratori“, ha aggiunto.

In merito all’emergenza covid, De Luca ha dichiarato che non si registrano nuovi ricoveri in Campania. “Abbiamo una buona tenuta, manteniamo più o meno invariati i ricoveri in terapia intensiva, con alcune oscillazioni nel ricovero ordinario ma resta la tenuta”, ha rassicurato.