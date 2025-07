Continuano a crescere i casi di infezione da virus West Nile in Italia. Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina, avvenuto lo scorso 20 luglio, il numero dei contagi ha subito un’impennata, passando in poche ore da 10 a 21 casi certificati, con due decessi complessivi.

Virus West Nile in Campania, aumentano i casi: 9 ricoveri tra Napoli e Caserta

Nelle ultime ore sono stati registrati 9 nuovi ricoveri in Campania, mentre altri due casi sono stati confermati nel Lazio, tutti nella provincia di Latina. In totale, nel 2025, si contano 9 infezioni nel territorio pontino, dove è massima l’attenzione da parte delle autorità sanitarie locali e dell’Asl di Latina.

L’infezione da virus West Nile, trasmessa dalla puntura di zanzare infette e non contagiosa da persona a persona, può in rari casi avvenire anche attraverso trasfusioni di sangue, trapianti d’organo o per trasmissione verticale durante la gravidanza. Proprio per questo sono state attivate le misure di sicurezza previste per la donazione di sangue e per i trapianti.

Situazione critica in Campania, dove otto casi, di cui quattro gravi, sono stati ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. I pazienti, in gran parte, avevano soggiornato recentemente nella zona di Baia Domizia, nel Casertano, dove sarebbe stato individuato un cluster di contagio. È stato inoltre riscontrato un caso al Cardarelli, su un paziente fragile attualmente asintomatico.

Protocolli di prevenzione e disinfestazione

Le autorità sanitarie regionali e nazionali hanno attivato i protocolli previsti dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA 2020-2025), che prevede anche interventi di disinfestazione capillari e sorveglianza entomologica.

Sulla situazione è intervenuto anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha rassicurato la popolazione: “Stiamo analizzando bene la situazione sul virus. Il problema c’è ovviamente ma ad oggi non abbiamo motivo di allarme particolari”, ha dichiarato.

Secondo gli infettivologi, i soggetti più a rischio sono anziani, immunodepressi e persone con più patologie croniche. Prosegue intanto la campagna di sensibilizzazione sul territorio per evitare l’esposizione alle zanzare e promuovere comportamenti preventivi, soprattutto nelle aree più colpite.