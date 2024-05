Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno trovato in strada, riverso a terra e privo di sensi, un uomo ancora non identificato. Si tratterebbe di una persona di origine nordafricana, con una ferita da taglio alla gola.

Violenza a Napoli, uomo accoltellato alla gola. Un altro ferito a colpi di pistola

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini in ambulanza ed è ora ricoverato in condizioni critiche. I carabinieri della Compagnia Stella stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nello stesso pronto soccorso è stato portato un’altra persona ferita: è un 34enne algerino, colpito alle gambe da proiettili esplosi da uno sconosciuto. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. La sparatoria sarebbe avvenuta in Piazza San Francesco a Capuana. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Compagnia Stella indagano per ricostruire l’esatta dinamica e identificare l’aggressore.