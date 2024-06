Una persona è rimasta ferita in quella che sembra essere una rissa scoppiata all’alba, a Napoli, mentre altre due sono state raggiunte da colpi di pistola durante una rapina.

Violenza a Napoli, una persona ferita in una rissa e due colpite durante una rapina

Il primo episodio di violenza è avvenuto alle 5 del mattino, in piazza Nolana, a Napoli. Dalle prime sommarie ricostruzioni, ancora da verificare, sembra che poco prima fosse avvenuta una zuffa tra ignoti.

Sul posto, i carabinieri della Compagnia Stella hanno rinvenuto numerose tracce di sangue, ma nessuna persona era presente. Dopo qualche minuto, però, è stata segnalata la presenza di una persona ferita a piazza Garibaldi, nei pressi della statua, che chiedeva aiuto a una pattuglia dei carabinieri.

La vittima presentava ferite al braccio sinistro e al collo ed è stata trasferita dal 118 all’ospedale del Mare. Il ferito, di nazionalità magrebina, è in pericolo di vita e attualmente in fase di rianimazione.

L’altro episodio

Il secondo episodio si è verificato in via Toledo. I carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti per due extracomunitari feriti. Si tratta di venditori ambulanti del Bangladesh, di 34 e 26 anni, colpiti verosimilmente con arma da taglio a scopo di rapina. I feriti sono stati portati all’ospedale Pellegrini e non sono in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica.