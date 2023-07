Il forte vento comincia a provocare i primi danni sopratutto nelle zone costiere. Ad Amalfi una forte mareggiata ha invaso il parcheggio della Darsena, allagando il piazzale dove vie erano decine di auto in sosta.

Violenta mareggiata in costiera amalfitana, gente in fuga dalle spiagge

Come riporta Il Mattino, il piazzale è stato completamente interdetto sia al traffico veicolare che ai pedoni dagli addetti della società Amalfi Mobilità e dai militari della Guardia Costiera. La forza del mare ha reso inaccessibile l’intera zona. Non sono mancati attimi di paura anche sulle spiagge della costiera superaffollate di cittadini e turisti.

Le onde del mare hanno superato abbondantemente la battigia tra il fuggi fuggi generale. I titolari dei stabilimenti balneari sono stati costretti a rimuovere le attrezzature che altrimenti sarebbero state ingoiate dal mare. In via precauzionale sono stati chiusi tutti gli arenili, comprese le aree di sosta che si affacciano sul mare. Interrotti anche i collegamenti marittimi con conseguenti difficoltà per i pendolari e i turisti giunti via mare.