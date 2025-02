Un violento episodio di aggressione familiare ha avuto luogo ieri, 13 febbraio, poco dopo le 12.30 in via Santa Barbara a Maddaloni, nel casertano. La segnalazione di una lite furibonda in corso è giunta al numero di emergenza “112”, scatenando prontamente l’intervento della pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione.

Violenta lite in famiglia a Maddaloni: arrestato un 58enne per maltrattamenti

Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno trovato la situazione ancora tesa, con grida provenienti dall’interno dell’appartamento. Una volta entrati, si sono trovati di fronte a due uomini, entrambi fratelli, impegnati in un acceso conflitto. Uno dei due, un 58enne, presentava evidenti escoriazioni sulla faccia e sulla testa, mentre l’altro, un 63enne, sembrava aver subito l’aggressione con maggiore gravità.

Nonostante i tentativi di mediazione, i Carabinieri sono riusciti a calmare il più violento dei due, il 58enne, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol. Quest’ultimo, pur in presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a rivolgere minacce di morte nei confronti del fratello maggiore.

L’anziana madre dei due, visibilmente scossa dall’accaduto, ha raccontato agli inquirenti che le aggressioni erano un fatto abituale, con il 58enne che, in preda ai fumi dell’alcol, aveva più volte colpito il fratello con oggetti pesanti, causandogli anche ferite sanguinanti. La donna ha riferito anche di essere stata lei stessa vittima di insulti e minacce da parte del figlio minore.

Il 58enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.