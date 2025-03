Una violenta grandinata si è abbattuta sull’area nord di Napoli, tra Giugliano, Mugnano, Villaricca, Calvizzano e Sant’Antimo poco dopo le 14. A seguire un forte temporale che ha mandato in tilt una parte delle strade dell’hinterland.

Violenta grandinata e strade allagate: disagi a Giugliano e nell’area nord dopo la pioggia

Dalle 14 di oggi è in vigore l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Sono previste altre precipitazioni, anche nella giornata di domani e fino a domenica con probabili schiarite nella giornata di venerdì 28. I primi effetti dell’ondata di maltempo che ha raggiunto la Campania si sono avvertiti oggi, quando una grandinata ha imbiancato le strade di molti comuni a nord del capoluogo.

Disagi si registrano soprattutto a Giugliano. Via Colonne si è trasformata in un fiume in piena, con pedoni impossibilitati ad attraversare e automobilisti costretti a camminare a passo d’uomo. Diversi i video e le foto che in rete documentano gli allagamenti prodotti dal temporale. Non mancano lievi danni anche alle autovetture colpite dai chicchi di grandine. Per fortuna però nessun ferito.