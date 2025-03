Una brutale aggressione ai danni di un cittadino straniero ha scosso il quartiere Arenella. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 24 marzo in Piazza Muzii, a Napoli, dove un uomo di 34 anni, originario della Russia ma residente a in città, stava tranquillamente bevendo una birra nei pressi di un locale.

Violenta aggressione a Napoli: due minorenni pestano un cittadino straniero senza motivo

All’improvviso, due ragazzi di soli 16 anni si sono avvicinati con la presunta scusa di assaggiare la bevanda, ma senza alcun apparente motivo lo hanno aggredito violentemente con calci e pugni. Dopo il pestaggio, i due giovani si sono dati alla fuga, lasciando la vittima dolorante a terra.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione Arenella, si sono concluse ieri sera con l’identificazione e la denuncia dei due aggressori. I minorenni dovranno rispondere dell’accusa di lesioni personali in concorso. Al momento non emergono motivazioni specifiche per l’atto di violenza, che appare del tutto insensato.