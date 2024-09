Il Napoli strappa un punto da Torino: allo Stadium, Juventus e Napoli non vanno oltre lo 0-0 in una gara molto equilibrata, contraddistinta dall’ordine tattico delle due squadre. Poche le occasioni per il Napoli, che disputa una partita molto accorta. Pericolosi McTominay e Politano, che sfiorano il vantaggio. Il Napoli sale a 10 punti in classifica.

Juventus-Napoli 0-0

Conte stravolge tutto e opta per un 4-3-3, inserendo McTominay dal primo minuto in mediana, con Lobotka e Anguissa. Difesa a 4 per gli azzurri, con Buongiorno e Rrahmani come centrali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Tridente affidato a Lukaku, Kvara e Politano.

Primo tempo

Gara molto bloccata sin dalle prime battute, con gli schieramenti dei due allenatori equilibrati e precisi nel non concedere occasioni da gol agli avversari. Poche le occasioni da una parte e dall’altra. Il possesso palla è per lo più affidato alla Juventus, anche se lento e sterile. Il Napoli ci prova con qualche occasione in contropiede. Al 26° arriva il primo grande brivido per il Napoli: Yildiz mette in mezzo una palla sulla quale Buongiorno non è perfetto, ma Koopmeiners non è preciso. Al 36′ il Napoli perde Meret, che lascia il posto a Caprile per un problema muscolare. Esordio positivo per McTominay, che ci prova in due occasioni senza riuscire a trovare l’affondo decisivo. Nei secondi finali del primo tempo arriva l’occasione più importante per il Napoli: Di Gregorio compie un autentico miracolo sulla punizione di Politano, riuscendo con un riflesso a mettere la palla in angolo. Finisce il primo tempo a reti bianche allo Stadium.

Secondo tempo

La ripresa appare ancora più spenta e bloccata, con le occasioni che vengono a mancare e le difese che primeggiano nettamente sugli sterili attacchi delle due squadre. Motta tenta la carta a sorpresa, sostituendo uno spento Vlahovic con Weah, nel tentativo di non dare riferimenti alla rocciosa difesa azzurra. Al 55′ è ancora il Napoli a essere pericoloso, ancora con Politano, che con la sua solita azione personale a rientrare sfiora il gol, ma il suo mancino è di poco alto sopra la traversa. Le fatiche di Champions iniziano a farsi sentire nella Juve, che nella ripresa produce poco, avendo solo una occasione con Koopmeiners, che con il destro spreca alto. Al 72′ Conte rivoluziona l’attacco cercando una soluzione dalla panchina, inserendo Neres, Simeone e Folorunsho, che fa il suo esordio stagionale in maglia azzurra. L’equilibrio regna sovrano fino alle ultime battute di una partita sicuramente non spettacolare, in cui a vincere sono solo i due allenatori. Ci provano Neres e Simeone nel recupero, ma il risultato non cambia. Allo Stadium finisce 0-0 tra Juventus e Napoli. Solida prestazione per la squadra di Antonio Conte, che porta via un punto da Torino e sale a quota 10 punti in classifica.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie (79′ Thuram); Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (45′ Weah). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula.

NAPOLI (3-5-2): Meret (35′ Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (71′ Folorunsho), Anguissa, Lobotka (86′ Gilmour), McTominay, Olivera; Kvaratskhelia (71′ Neres), Lukaku (71′ Simeone). All. Conte. A disp. Contini, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspador