È corso alla caserma dei carabinieri e ha chiesto aiuto: cinque persone, armate di mazze da baseball, volevano bastonarlo. A bussare alla porta della stazione di Villaricca è stato uno spacciatore, ovviamente finito in manette di lì a poco.

Villaricca, vogliono bastonarlo perché spaccia: pusher corre dai Carabinieri

Ai militati dell’Arma un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha raccontato di essere stato minacciato e inseguito da un gruppetto mentre cedeva dosi di droga fuori a un bar di corso Europa. I cinque, ha aggiunto, non approvavano lo spaccio e volevano quindi dargli una lezione.

Stupiti, i Carabinieri hanno perquisito il 46enne trovandogli addosso due dosi di cocaina e 750 euro in contante. Il 46enne è riuscito a sfuggire ai suoi inseguitori, ma non ai carabinieri. È stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.