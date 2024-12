Villaricca, “Vieni avanti cretino”: al teatro Madrearte in scena l’avanspettacolo

Villaricca. Domenica 15 dicembre al Teatro Madrearte di Villaricca, il prossimo appuntamento della stagione teatrale è all’insegna della comicità con Giovanni Allocca ed Enzo Varone che condurranno gli spettatori in un viaggio comico tra sketch e canzoni che omaggiano le coppie dell’avanspettacolo e del cabaret più moderno. In scena, alla chitarra anche il Maestro Franco Mantovanelli.

“Il periodo natalizio è caratterizzato dal teatro comico – spiega il direttore Antonio Diana – oltre allo spettacolo che ospitiamo il 15 dicembre “vieni avanti cretino” siamo in preparazione di “In viaggio di nozze” il teatro-panettone che accompagnerà il nostro pubblico alle festività natalizie con una divertente commedia musicale portata in scena dalla compagnia del Madrearte dal 27 dicembre al 5 gennaio. C’è anche spazio per le esibizioni degli allievi della scuola di teatro del madrearte che, dal 17 al 20 dicembre, saranno protagonisti di diverse performance aperte al pubblico. Un laboratorio teatrale messo a nudo con lezioni-esibizioni aperte che attraversano le opere di Raffaele Viviani ed esercitazioni di teatro fisico”.

COMUNICATO STAMPA