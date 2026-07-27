Villaricca, uomo si cosparge di liquido infiammabile all’Asl e minaccia di darsi fuoco

Momenti di paura questa mattina alla sede Asl di Villaricca in corso Italia: un uomo di 61 anni, incensurato, in stato di agitazione, ha minacciato di darsi fuoco e avrebbe cosparso di liquido infiammabile i locali della struttura sanitaria e se stesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente evacuato l’edificio.

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, l’uomo era con una tanica di benzina e un accendino e sarebbe stato già bloccato da un dipendente prima di essere consegnato ai militari dell’Arma. Non ci sarebbero stati incidenti. Il 61enne avrebbe agito per protestare contro la mancata somministrazione di terapie mediche al figlio 30enne (paziente oncologico). Un disservizio causato dall’assenza del medico che lo aveva in cura.