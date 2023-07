Villaricca, sorpresi dai Carabinieri mentre rubano auto: bloccato 18enne. Due in fuga

Villaricca. Tentano di rubare un’auto in via Napoli ma vengono sorpresi dai carabinieri. Colpo fallito per tre giovani: in particolare uno, di appena 18 anni, è stato fermato dai militari dell’Arma e deferito all’autorità giudiziaria.

Il raid si è consumato ieri sera, intorno alle 22, in una delle vie principali del Comune a Nord di Napoli, a pochi passi dalla banca “Intesa San Paolo”. La banda, dopo aver preso di mira un’auto in sosta, si è avvicinata al veicolo ed ha provato ad impossessarsene.

Caso ha voluto che in quel momento una gazzella dei Carabinieri della locale stazione transitasse in via Napoli; i militari, notando i tre intenti a forzare e ad aprire lo sportello, sono intervenuti senza alcuna esitazione: un giovane è stato bloccato con non poche difficoltà, sotto gli occhi di alcuni residenti attirati dalle sirene spiegate, mentre gli altri due sono scappati a bordo di un’altra vettura facendo così perdere le loro tracce.

Le indagini

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno degli esercizi commerciali della zona al fine di invidividuare gli altri due responsabili del tentato furto.