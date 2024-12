Villaricca, sorprese a saccheggiare auto in sosta vicino alla chiesa: arrestate mamma e figlia

Operazione dei carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati in via San Francesco d’Assisi, nei pressi della parrocchia. Una madre di etnia rom e la figlia minorenne sono state arrestate dopo aver sfondato il finestrino di un’auto in sosta.

Villaricca, sorprese a saccheggiare auto in sosta: arrestate mamme e figlia

Da giorni alcuni residenti e i fedeli della Parrocchia di San Francesco denunciavano molteplici raid ai danni delle loro autovetture. Zaini, tablet, portafogli. Il bottino raccolto dalle ladre variava in base a quello che i proprietari lasciavano nel loro abitacolo.

Dopo una serie di segnalazioni pervenute ai militari dell’Arma, gli investigatori hanno avviato un servizio di appostamento e pedinamento in zona. La sera di martedì 3 dicembre le due donne – mamma e figlia – sono state sorprese in flagrante e bloccate dai carabinieri. Si erano impossessate di uno zaino poi restituito al legittimo proprietario. Dagli accertamenti effettuati, la coppia risulta residente nel campo rom di Giugliano.