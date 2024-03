Nonostante la pioggia battente di questa mattina, gli sfollati di via Palermo a Villaricca sono scesi in strada per protestare per il mancato rientro nei loro appartamenti a due anni dalla voragine che li obbligò ad abbandonare le case.

Continua il calvario delle famiglie di via Palermo a Villaricca

Sono ben 30 le famiglie che aspettano di rientrare nelle loro abitazioni. I lavori – secondo quanto denunciano i residenti – sarebbero terminati da mesi ma un cavillo burocratico sta allungando enormemente i tempi di rientro.

Le immagini della protesta sono state inviate anche al deputato Francesco Emilio Borrelli con una richiesta di aiuto. “Da tempo seguiamo il calvario delle famiglie di Villaricca – ha dichiarato il parlamentare di Alleanza Verdi – Sinistra – è comprensibile la loro angoscia e sono stanche di aspettare. I disagi in questi lunghi due anni sono stati enormi. I lavori a quanto dicono sarebbero stati completati da tempo e dai controlli effettuati non sussisterebbe nessun pericolo. È giusto che i nuclei familiari rientrino nelle loro abitazioni”.

Borrelli: “La Procura acceleri le verifiche e i tempi di dissequestro”

“La Procura di Napoli Nord – ha dichiarato Borrelli – acceleri le verifiche e i tempi di dissequestro dell’area per consentire a questi cittadini di tornare al conforto delle loro abitazioni”.