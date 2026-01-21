Villaricca, salumi in cattivo stato di conservazione: scatta il sequestro di 60 kg e maximulta

Operazione dei Nas di Napoli e dei carabinieri della Stazione di Villaricca presso un noto supermercato di corso Italia. Alla luce di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini anche via social, i militari dell’Arma hanno effettuato un controllo nell’attività commerciale.

Nel corso degli accertamenti, gli uomini dell’Arma hanno proceduto al sequestro di 60 chili di salumi tenuti in cattivo stato di conservazione. Al titolare del supermercato è stata inflitta una maxi-multa di 3500 euro.

I carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, hanno anche proceduto all’arresto di un 29enne di Napoli. Il giovane, ieri sera, è stato sorpreso nei pressi della rotonda della Belle Époque, al confine con Qualiano, a cedere una dose di droga a un’acquirente. Il pusher è finito in manette e contestualmente sono state sequestrate quasi 50 dosi di cocaina