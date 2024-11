Sembrava giunta al capolinea l’esperienza politica del Gaudieri bis a Villaricca, invece ieri sera è arrivato il colpo di scena: sfiducia saltata e nuova ingresso in maggioranza.

Villaricca, salta sfiducia a Guadieri. D’Ausilio passa in maggioranza

La settimana è stata segnata da altre due dimissioni importanti in giunta: gli assessori Francesco Mastrantuono e Paolo Di Marino, con deleghe importanti come Lavori Pubblici e Politiche Sociali, ed esponenti della lista “Casa”, la più votata della coalizione vincente alle elezioni comunali del 2023.

Mastrantuno e Di Marino avevano parlato di “mesi di palude amministrativa”. Ancora prima, ad inizio ottobre, il primo cittadino aveva incassato le dimissioni del vicesindaco Giovanni Granata e dell’assessore Ferrante, non ancora rimpiazzati.

A quanto pare a Villaricca erano già partiti anche i movimenti per tornare al voto nelle prossime primavera, in concomitanza con le regionali. Ieri sera i consiglieri si erano dati appuntamento dal notaio per firmare le dimissioni e segnare la fine dell’amministrazione.

Non è stato raggiunto però il numero necessario, mancava il tredicesimo consigliere. Francesco D’Ausilio, eletto con “Villaricca Libera” a sostegno di Campanile, ha annunciato il suo passaggio in maggioranza col gruppo Villaricca sul Serio, composto dai consiglieri Rosario Albano e Nicola Volpicelli. “La comunità aspetta risposte e non può tollerare le velleità dei singoli, – ha detto D’Ausilio – ora si segna l’inizio di un percorso nuovo”. Il sindaco Franco Gaudieri quindi, al momento, resiste.