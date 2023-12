Rocco Ciccarelli è stato eletto presidente del nuovo consiglio comunale. L’incarico gli è stato formalmente assegnato oggi. Ciccarelli, nelle scorse elezioni, è risultato il più votato della lista civica. “Villaricca a testa alta”. Il suo nome era già tra i papabili assessori nonché in lizza proprio per ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale. Lo avevamo intervistato qualche settimana fa.

Ieri la nomina del nuovo esecutivo a Villaricca

Ieri il sindaco Franco Gaudieri ha invece ufficializzato i 7 componenti della giunta. Dopo lunghe trattative, disaccordi sulla suddivisione delle deleghe e una rinuncia (quella della commissaria uscente D’Ovidio), l’ex magistrato ha scelto Gianni Granata come vicensindaco. A lui sono assegnate anche le deleghe: Politiche formative educative, edilizia scolastica, sport ed edilizia sportiva, rapporti con consiglio comunale, Pnrr di settore. In un primo momento sarebbe dovuto essere Mastrantuono il vicesindaco poi pare che per tracciare una discontinuità con la precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose il sindaco abbia virato su Granata.