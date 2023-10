Sconto di pena per Francesco Pio Scherma, 20enne di Scampia, arrestato dopo aver compiuto una duplice rapina ai danni di automobilisti fermi nel traffico della circumvallazione esterna, a Villaricca.

Villaricca, rapine agli automobilisti sul “doppio senso”: sconto di pena per 20enne

A deciderlo i giudici della Corte di Appello di Napoli, accogliendo la richiesta avanzata dagli avvocati Luigi Poziello e Alessio Ruoppo e rideterminando così la pena a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

Il giovane era stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Tra i reati contestati figurano anche il porto d’armi – una pistola modificata, con un chiodo saldato sulla punta, presumibilmente per mandare in frantumi i finestrini delle automobili – e ricettazione della targa rubata e apposta allo scooter utilizzato per i colpi.

Le rapine

Le rapine che il 20enne ha commesso risalgono allo scorso anno. Dopo aver messo a segno i colpi Scherma mentre era a bordo di uno scooter con un complice si era reso conto di essere seguito da una pattuglia dei Carabinieri. A quel punto i due decisero di abbandonare il mezzo a due ruote per proseguire la fuga a piedi. Scherma fu bloccato dai militari dell’Arma e tratto in arresto mentre il complice riuscì a fuggire.

Attualmente il 20enne si trova ai domiciliari presso la sua abitazione di Scampia, dove sta scontando la sua pena.