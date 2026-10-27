Villaricca, protesta contro il caro vita: cittadini ricevuti in comune

Villaricca. Si è svolta questa mattina a Villaricca la manifestazione contro il caro vita e l’aumento dei prezzi, organizzata dall’associazione Idee e Concretezza APS , presieduta da Salvatore Mautone. Una mobilitazione nata per dare voce alle difficoltà quotidiane di famiglie, lavoratori, giovani e commercianti.

Accolti nella casa comunale dalle istituzioni

Il corteo ha raggiunto il Municipio, dove una delegazione dei manifestanti è stata accolta nell’aula consiliare dal sindaco Francesco Gaudieri e dal vicesindaco Giovanni Granata, per un momento di confronto e ascolto istituzionale. Al centro dell’incontro, la necessità di trasformare le richieste dei cittadini in iniziative concrete. Tra le proposte emerse, la predisposizione di un ordine del giorno urgente da sottoporre al Consiglio comunale, con l’obiettivo di portare la questione all’attenzione del Governo e delle istituzioni nazionali.

La proposta punta a sollecitare interventi a tutela del potere d’acquisto delle famiglie e delle attività economiche, con misure concrete per contrastare il peso del caro vita e del caro carburanti. Una giornata all’insegna della partecipazione civile, con un messaggio chiaro: la voce dei cittadini deve essere ascoltata e tradursi in risposte concrete.

L’associazione Idee e Concretezza APS ringrazia tutte le persone che hanno partecipato, le mamme presenti, il sindaco Francesco Gaudieri, il vicesindaco Giovanni Granata per l’accoglienza e le Forze dell’Ordine per il servizio svolto. Nessun colore, una sola direzione: dare voce ai cittadini.

COMUNICATO STAMPA