Sono ore decisive per la composizione della giunta di Villaricca. Il sindaco Franco Gaudieri, archiviata anche la proclamazione dei consiglieri comunali eletti, sta chiudendo il cerchio con le liste che compongono la maggioranza sui nomi che dovranno far parte dell’esecutivo. La squadra dovrebbe essere tecnico politica con la nomina di Desirè D’Ovidio, componente della commissione straordinaria uscente, che dovrebbe avere la delega al Bilancio. La nomina di D’Ovidio è fatta direttamente dal primo cittadino. Per quanto riguarda le liste, la civica Casa dovrebbe avere due assessorati per Francesco Mastrantuono e Paolo Di Marino. Sarebbe sfumata la casella di vicesindaco per Mastrantuono e andrebbe a Gianni Granata. Per la lista Gaudieri sindaco entrerebbe anche la consigliera eletta Simona Ferrante. L’altra quota rosa sarebbe di Fratelli per Villaricca e potrebbe entrare Monica Di Marino o una donna che non è stata candidata. Per Villaricca a testa alta in lizza c’è Rocco Ciccarelli per la carica di presidente del Consiglio. Mentre Villaricca sul serio starebbe invece valutando chi far entrare tra Rosario Albano e il primo dei non eletti, Pasquale Ciccarelli. In questo primo giro di nomine resterebbero fuori Trasparenza per Villaricca e democratici cristiani.

Dall’opposizione, i due candidati sindaco sconfitti, lamentano ritardi proprio per la nomina degli assessori.